Lady Gaga veut faire une pause dans sa carrière: «J'ai hâte de réfléchir, de ralentir et de guérir»

La chanteuse Lady Gaga sur la scène de Coachella — WENN

Lady Gaga a décidé de dévoiler la femme qui se cache derrière la chanteuse dans le documentaire Gaga : Five Foot Two, présenté vendredi au Festival du film de Toronto. Mue par un désir d’être totalement honnête avec ses fans, la jeune femme de 31 ans a décidé d’exposer son intimité dans un film de 100 minutes, réalisé par l’Américain Chris Moukarbe.

Dans ce documentaire, Lady Gaga révèle celle qu’elle est vraiment, derrière les paillettes qui entourent sa vie d’artiste. Ainsi, elle estime dans le film que sa « vie a changé de la plus merveilleuse des façons depuis dix ans » et qu’elle « ne la changerai [t] pour rien au monde », mais cela ne l’empêche pas d’évoquer des « moments les plus sombres ». Dépression, douleurs chroniques, anorexie ou boulimie dont elle a souffert à 15 ans. Elle précise : « Maintenant, je suis une femme qui souffre, et plus une fille.

« Puissante et vulnérable »

Hors de question, pourtant, de s’apitoyer sur son propre sort pour la chanteuse. « Ma douleur ne m’est d’aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose qui me bénéficie, a-t-elle déclaré devant la presse. J’espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu’ils ne sont pas seuls. »

Le film part du creux dans lequel était l’artiste après l’accueil mitigé de l’album Artpop en 2013, jusqu’à la sortie l’an dernier de Joanne, du nom de sa tante décédée à l’âge de 19 ans. Chris Moukarbel, estime que « Pour les filles et les jeunes femmes, je pense qu’il s’agit d’une histoire de générosité et de ce que signifie d’être à la fois puissante et vulnérable ».

La chanteuse a profité de ces aveux sur sa vie privée pour annoncer mettre sa carrière entre parenthèses pour un temps indéterminé après sa tournée. « Je vais faire une pause, je ne sais pas combien de temps. J’ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, car c’est important », a confié la star avant de se lancer dans son Joanne World Tour.