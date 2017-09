Ouragan Irma: A Saint-Barthélemy, les Hallyday ont «mis à disposition leur maison»

Je suis aneantie par ce chaos, ces images qui me parviennent de toute part me déchirent le cœur. Cette île, notre paradis est ravagé. Apres la sidération, nous devons être solidaires ce week end pour résister au mieux au passage de José, ensuite viendra le moment de se relever, de reconstruire. Soyez prudents mes amis si chers à mon cœur, je suis avec vous de toutes mes forces 🙏🏻

A post shared by Laeticia Hallyday (@lhallyday) on Sep 8, 2017 at 10:51am PDT