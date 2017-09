Nicole Kidman est la mieux habillée selon le magazine «People»

Nicole Kidman aux 23e Screen Actors Guild Awards — WENN

Le magazine People a nommé Nicole Kidman star féminine la mieux habillée de l’année. Elle succède ainsi à Julia Roberts au rang de reine de la mode pour la publication.

Selon Andrea Lavinthal, la directrice de la rubrique mode et beauté du magazine People, « Nicole Kidman a été une star de la haute couture pendant si longtemps, mais comme elle a eu plusieurs projets cette année, on l’a plus vue qu’auparavant. Cette femme n’a pas le moindre défaut. Et elle sait prendre des risques ».

Nicole Kidman devant les it-girls

A 50 ans, Nicole Kidman a donc battu des it-girls comme Rihanna ou Emma Watson, dont le style influence des millions de jeunes femmes à travers le monde.

La liste du magazine comprend également d’autres fashionistas comme Zoe Kravitz, Mandy Moore ou encore Priyanka Chopra.