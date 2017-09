VIDEO. Shia LaBeouf ne reviendra pas dans «Indiana Jones»

Shia LaBeouf dans Indiana Jones — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Le scénariste David Koepp a annoncé que Shia LaBeouf ne sera pas dans le prochain Indiana Jones.

Le prochain volet de la saga ne sortira pas avant 2020.

Shia LaBeouf ne jouera pas dans le prochain Indiana Jones. Le comédien était entré dans la légende du célèbre aventurier créé par George Lucas et Steven Spielberg en interprétant son fils caché dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Mais alors que Disney prépare actuellement un retour en fanfare du héros au fouet et au chapeau, Shia LaBeouf n’apparaîtra pas au côté d’Harrison Ford.

C’est sans trop de surprise que le scénariste David Koepp a annoncé à Entertainment Weeklyqu’Indiana Jones 5 ne reprendrait pas là où l’épisode précédent s’était arrêté. « Harrison Ford jouera Indiana Jones, ça, je peux vous le dire, a-t-il annoncé. Et le personnage de Shia LaBeouf ne sera pas dans le film. »

Une annonce pas très surprenante

Evidemment, l’annonce de David Koepp ne surprendra pas forcément les fans de la saga de films d’aventure. Non seulement le dernier épisode d’Indiana Jones en avait déçu beaucoup, mais en plus, Shia LaBeouf s’était autorisé quelques remarques qui n’avaient pas trop plu à Steven Spielberg à la sortie du film.

« Harrison et moi, on en a parlé sérieusement, et franchement, il ne l’aimait pas non plus, avait-il déclaré au L.A. Times à l’époque. Ecoutez, le film aurait pu être mieux. Il y a bien une raison qui fait qu’il s’est fait égratigner dans le monde entier. »

Des propos qui avaient poussé Harrison Ford à discréditer son partenaire en le traitant d’« idiot ». « En tant que comédien, je me dois de défendre les films dans lesquels j’ai accepté de jouer », avait-il annoncé de son côté.

Le prochain Indiana Jones, quoi qu’il en soit, n’est pas prévu avant 2020.