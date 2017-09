VIDEO. Un nouvel album posthume de Michael Jackson va sortir

Michael Jackson en 2008 dans les rues de Los Angeles — WENN

Après plusieurs teasers, les responsables de l’héritage de Michael Jackson ont enfin lâché le morceau : un nouvel album posthume du chanteur sortira le 29 septembre. Comme le relaye CNN, l’opus comportera 13 titres et s’intitule SCREAM, qui était aussi le titre de son duo avec sa sœur Janet Jackson.

Les chansons ne sont pas nouvelles. On y retrouvera, entre autres, Dirty Diana ou encore Thriller. Une sortie bien pensée pour coïncider avec Halloween et la réédition du clip de Thriller en 3-D dévoilée pour la première fois à la Mostra de Venise cette année.

Un titre attendu

Sur cet album, les fans de Michael Jackson pourront aussi découvrir Blood on The Dance Floor X Dangerous, un mash up de cinq titres du chanteur disparu en 2009 et remixés par The White Panda. Le titre a déjà été disponible pendant quelques heures sur Shazam mercredi.

« Le choix des chansons pour SCREAM reflète l’affection du Roi de la Pop pour cette période de l’année et ses thèmes de costumes et de déguisements, de noirceur et de lumière, des transformations de personnalité et de surprise », peut-on lire également dans le communiqué de presse. L’album sera disponible en format CD, mais aussi, le 27 octobre, en vinyle.