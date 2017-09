Des infos sur la mère porteuse de Kim K... Rihanna regrette sa virginité...

Des révélations sur la mère porteuse engagée par Kim Kardashian — Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Vendredi 8 septembre

Des infos sur la mère porteuse de Kim K

A quoi ressemble « l’élue » ? La date de naissance du troisième enfant deKim Kardashian et Kanye West approche, et des informations commencent à fuiter concernant la mère porteuse engagée par le couple. Selon le site TMZ, à l’origine de ces divulgations, la candidate choisie est une « Afro-Américaine (…) âgée de la vingtaine ». Elle serait mariée « depuis 5 ans » et « maman de deux petits garçons ». Et ce n’est pas tout ! La mystérieuse femme dispose d’une « belle silhouette » et est « diplômée ». Tous les détails comptent…

La rentrée du prince George s’est bien passée

Un élève modèle. Jeudi 7 septembre, le petit Prince George a fait sa rentrée. L’air anxieux et pas franchement enthousiaste, il a été accompagné par son papa devant les grilles de l’école St Thomas’s Battersea, à Londres. Heureusement, « ça s’est bien passé », a confié William lors d’une réception organisée à Kensington Palace. « Il y avait un autre parent qui a eu plus d’un problème avec ses enfants donc j’étais plutôt content de ne pas être celui-là » aurait confié le prince selon Hello, « C’est une école agréable ».

Rihanna regrette sa virginité

Quel est le souhait le plus cher de Rihanna ? C’est ce qu’Elle a essayé de découvrir, durant la préparation d’un magazine d’octobre. Ainsi, la chanteuse a été invitée à jouer à « si tu pouvais », et sa participation ne manque pas de piquant. A la question « Si tu pouvais te téléporter où tu voulais ? » la chanteuse a répondu qu’elle souhaiterait revenir « dix minutes avant de perdre [sa] virginité ». Coup dur pour celui qui a partagé la première expérience sexuelle de Rihanna.

Le mec de Megan Fox défend leur fils qui porte des robes

Et pourquoi pas une robe ? Si les enfants dont les goûts contredisent les stéréotypes genrés ont la vie dure, ceux étant, de plus, les rejetons de célébrités, sont particulièrement à plaindre. Scrutés et jugés par le monde entier, ils doivent faire face à de sévères préjugés. Ainsi, le mari de Megan Fox, Brian Austin Green, a dû défendre les choix de son fils, Noah, qui porte des robes de princesses. « Certaines personnes m’ont dit qu’elles n’étaient pas d’accord avec le fait qu’il porte des robes. Tout ce que j’ai à leur dire, c’est que je m’en fiche. Il a 4 ans et s’il veut porter des robes, alors il porte des robes », a-t-il déclaré dans le podcast Hollywood pipeline avant d’ajouter « J’ai l’impression qu’à l’âge de 4 ou 5 ans, c’est le moment pour lui de s’amuser. Il ne fait de mal à personne en porter une robe. S’il veut le faire, génial. Tant mieux pour lui. » Et toc.