Libérée de la clause de cinq ans de célibat imposée par Tom Cruise, Katie Holmes s'affiche en couple

Enfin ! Cinq ans après son divorce avec Tom Cruise, prononcé en 2012, Katie Holmes peut s’afficher avec un homme. Et ça tombe bien, parce que ça fait quatre ans qu’elle vit une histoire d’amour avec Jamie Foxx. Histoire d’amour plus ou moins restée secrète jusqu’à présent.

Récemment, la comédienne avait déclaré qu’elle était « fatiguée de devoir jouer à cache-cache » pour pouvoir passer du temps avec son compagnon. Car, depuis quatre ans, ils ne pouvaient pas s’afficher ensemble par contrat. Car, après avoir préparé son divorce de Tom Cruise en secret, elle avait dû faire quelques concessions, parmi lesquelles figurait celle de ne pas avoir d’histoire d’amour publique durant les cinq années après la séparation, qui a eu lieu en 2012.

Via TMZ, Jamie Foxx and Katie Holmes are FINALLY out in public as a couple after 4 years of keeping it on the low! @BlakesShow & @PeterKash pic.twitter.com/bGvRFgq7Oq