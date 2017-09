Un bouquet en forme de pénis pour Selena Gomez... L'émission de Kylie Jenner fait un flop...

Un fan de Selena Gomez lui a envoyé un bouquet en forme de pénis... — Farrell/BFA/Shutterstoc/SIPA

Mercredi 6 septembre

Madonna a du mal à prouver qu’elle est elle au téléphone

Triste situation que celle des stars. Pas plus tard que mardi, Madonna a dû parlementer avec un employé de la Fedex pour prouver qu’elle était bien la star que l’on connaît et retirer son colis. Alors qu’elle a récemment déménagé à Lisbonne pour son fils, qui joue au club de foot de Benfica, elle a posté une photo d’elle visiblement blasée avec ce commentaire : « Quand tu t’es battue toute la semaine pour les convaincre que tu es vraiment Madonna, mais que tu n’as toujours pas reçu ton colis ». En espérant qu’il ne contenait pas un objet périssable.

When you've been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won't release your package. 🙄!#bitchplease pic.twitter.com/UQdms69w49 — Madonna (@Madonna) September 5, 2017

Life of Kylie fait un flop

Le vie de Kylie Jenner n’intéresse personne. Alors que le reality show Keeping up with the Kardashians avait été un réel succès, il semble que l’émission Life of Kylie de la petite dernière de la famille soit un flop. Selon un proche de la diva interrogé par Radar Online : « Kylie commence à comprendre que les fans ne s’intéressent pas autant à elle, malgré ce qu’elle pensait, et elle est très déçue de la perception du programme ». Les chiffres d’audience avancés par TV by the numberssont ainsi très inquiétants, ce qui a poussé la mère et manager de Kylie à demander aux sœurs Kardash « de l’aider à faire la promotion de Life Of Kylie sur leurs réseaux sociaux ».

Un bouquet en forme de pénis pour Selena Gomez

Exit le harceleur de Keira Knitghley obsédé par les chats. Selena Gomez a également affaire à un fan intrusif aux goûts étranges. Selon TMZ, un homme de 24 ans s’est ainsi présenté vendredi dernier devant le domicile de Selena Gomez, les bras chargés de cadeaux et… d’un bouquet de fleurs en forme de pénis. Intercepté par les agents de Selena, il a été signalé à la police qui, coup de théâtre, avait été appelée plus tôt par un fleuriste inquiet d’avoir dû confectionner un bouquet en forme de pénis pour une certaine Selena. La boucle est bouclée.

Beyoncé en vacances dans les Hamptons

Des photos lèvent le voile sur les vacances de Beyoncé. Alors que la star a accouché en juin dernier de jumeaux, elle s’est faite (très) discrète sur le front des événements people, préférant certainement se reposer. Mais alors que les vacances de la chanteuse demeuraient un mystère pour les paparazzis, voilà que des photos d’elle sur un bateau, en robe à fleurs, ont été prises dans les Hamptons. Beyoncé profiterait donc de l’absence de son mari, en tournée pour son album 4:44, pour prendre du temps pour elle (et elle a bien raison).