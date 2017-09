Jon Snow enseigne «GoT» à une Spice Girl... Lily-Rose Depp danse sur «Despacito»...

L'acteur Kit Harrington à la première de Game of Thrones saison 7, à Los Angeles. — WENN

Mardi 5 septembre

Lily-Rose Depp danse sur «Despacito»

Nul n’y échappe. Même Lily-Rose Depp n’est pas insensible aux charmes de la chanson Despacito, numéro 1 sur Youtube. Dans une vidéo publiée sur Instagram par sa tante Alysson Paradis, on la voit ainsi se déchaîner sur le rythme des paroles de Luis Fonzo et Daddy Yankee. En ballerine déjantée, elle nous offre une choré du matin dans sa cuisine, encore vêtue de son pyjama.

Jon Snow enseigne «GoT» à une Spice Girl

Dur « de ne rien savoir ». La Spice Girl Geri Halliwell a passé une soirée studieuse dernièrement. Une vidéo Instagram la montre ainsi en plein cours de « prononciation » avec l’acteur Kit Harington, qui joue Jon Snow dans la série Game of Thrones. Ce dernier lui apprend à prononcer, avec intonation et accent, le phrase emblématique d’Ygritte « You know nothing, Jon Snow ». Et le moins qu’on puisse dire c’est que ce n’est pas glorieux, même si Kit Harington, perdant patience, fini par lui dire « qu’elle a compris l’idée ».

#youknownothingjonsnow #gameofthrones #kitharrington #monza ☺️ A post shared by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Sep 3, 2017 at 4:43am PDT

Holly Marie Combs se marie pour la 3e fois

Et de 3 pour Piper Halliwell ! La vedette de la série Charmed, Holly Marie Combs, ne sera bientôt plus un cœur à prendre. La comédienne de 43 ans s’apprêterait ainsi à se marier avec son petit ami Mike, si l’on en croit la photo de bague qu’elle a postée sur Instagram. Ce n’est pas une première pour la gentille sorcière qui a déjà été mariée deux fois. Deux relations dont sont issus trois enfants.