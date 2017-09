Angelina Jolie «n'aime pas être célibataire», la rumeur annonce un retour en couple avec Brad Pitt

Angelina Jolie lors d'un déplacement à Athènes — Papadakis Press/WENN.com

Mère de six enfants, Angelina Jolie a réalisé le film First They Killed My Father, avec plusieurs mois de tournage au Cambodge. Dans une interview au Telegraph, l’actrice-réalisatrice s’est confié sur la difficulté de ses derniers mois durant lesquels elle a dû concilier vie professionnelle active et vie privée compliquée.

Angelina Jolie et Brad Pitt, l’un des couples les plus médiatisés, se sont séparés il y a un peu plus d’un an. « Oui, ça a été difficile, a confié la star. Je n’aime pas être célibataire. Ce n’est pas quelque chose que j’ai souhaité. Il n’y a rien de positif à ce sujet. C’est juste difficile. »

Brad Pitt de retour ?

Alors qu’elle s’était déjà livrée à Vanity Fair l’an dernier, Angelina Jolie a expliqué sa difficulté à se montrer positive et que son souhait de préserver ses enfants lui avait parfois fait oublier de prendre soin d’elle-même. Angelina Jolie a ainsi connu de graves problèmes de santé.

Sitôt ces confessions publiées, des rumeurs ont été relancées sur un possible (voire « probable »selon le Daily Mail, source extrêmement peu fiable) retour en couple avec Brad Pitt.

Et le tabloïd britannique de citer des « proches » du couple et un biographe non-officiel expliquant que Brad Pitt serait la seule option de survie pour cette pauvre Angelina… Le sexisme se porte toujours aussi bien en 2017.