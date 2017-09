VIDEO. Kate Middleton connaît encore un début de grossesse difficile

La duchesse de Cambidge, enceinte pour la troisième fois, n’a vraiment pas de chance. Comme l’a révélé le palais de Kensington en annonçant l’heureux événement, Kate Middleton est de nouveau sujette à de l’hyperemesis gravidarum, une condition qui touche 3,5 femmes enceintes sur 1000 et qui déclenche des nausées très fortes.

Les symptômes s’accompagnent d’une augmentation du rythme cardiaque, de maux de tête, d’une baisse de tension et de confusion. Les vomissements sont tellement forts qu’ils peuvent s’accompagner de sang et peuvent générer une déshydratation.

>> A lire aussi : VIDEO. Le prince William et sa femme Kate Middleton attendent leur troisième enfant

En 2012 déjà, Kate Middleton avait dû être hospitalisée alors qu’elle était enceinte du prince George. Pour sa seconde grossesse, cette dernière avait donc été annoncée en avance, bien avant les trois mois réglementaires. Le même protocole a été appliqué cette fois encore, car sa condition demande du repos et quelques soins médicaux de base comme une possible intraveineuse et des médicaments anti-nauséeux.

Kate cancelling today's visit will set tongues wagging. I think the only other times she's cancelled in the last 6 yrs were due to pregnancy