Le prince William et sa femme Kate Middleton attendent leur troisième enfant

Et de trois ! Sur Twitter ce lundi, le compte officiel de Kensington Palace a annoncé que le prince William et sa femme Kate Middleton attendaient leur troisième enfant. Le couple royal est déjà parent du petit George (4 ans) et de la petite Charlotte (2 ans).

« Le duc et la duchesse de Cambrige sont très heureux d’annoncer que la duchesse de Cambridge attend leur troisième enfant », écrit le palais. Comme pour ses deux grossesses précédentes, la princesse de 35 ans souffre d’hyperémèse, qui désigne dans le vocabulaire médical une forme sévère de vomissements et nausées, précise-t-il.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM