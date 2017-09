Taylor Swift huée par ses fans...Paris Jackson se dénude pour son nouveau tatouage...

Taylor Swift refuse de saluer ses fans et se fait huer — John Salangsang/AP/SIPA

Lundi 4 septembre

Un nouveau tatouage pour Paris Jackson

Et un de plus ! Paris Jackson, la fille du King of pop, s’est affichée topless sur son compte Instagram pour montrer son nouveau tatouage. Comme on peut le voir sur les photos, il s’agit d’un ensemble de médaillons colorés, alignés dans son décolleté. Selon ses fans, ils représenteraient les différents chakras de Paris. La jeune femme, âgée de 19 ans, n’en est pas à son premier tatouage. Elle s’est en effet déjà fait faire quatre dessins, dont l’un représente le regard de Michael Jackson.

Paris Jackson se dénude pour montrer son nouveau tatouage - Instagram Paris Jackson

A post shared by Paris-Michael K. J. (@parisjackson) on Sep 3, 2017 at 9:30am PDT

Taylor Swift huée par ses fans

Dur d’être dispo pour tout le monde ! Samedi 2 septembre, Taylor Swift s’est rendue au mariage de sa meilleure amie Abigail Anderson, dans le Massahussets. La chanteuse y tenait le rôle de demoiselle d’honneur. Alors que la cérémonie était finie, les gardes du corps de la star ont tendu des draps noirs de la porte de l’église jusqu’à la voiture de Taylor Swift, afin que la star puisse sortir sans être photographiée. Une astuce qui a grandement mécontenté les fans de Taytay, présents en nombre près de l’église. Dans une vidéo publiée par TMZ, on entend ainsi des voix crier « on croyait que tu aimais tes fans ! », « très décevant ! », ou « pas cool ! » au milieu des huées.

Le mari de Tori Spelling risque la prison

Cinq enfants, mais beaucoup plus de dettes. Le mari de Tori Spelling, Dean McDermott, risque la prison. Son ex-femme Mary Jo Eustache, avec qui il a eu un fils, l’accuse d’avoir manqué plusieurs paiements mensuels de sa pension alimentaire, qui s’élève à 1.500 dollars. Selon un proche de Dean McDermott interrogé par Page six, ces manquements seraient dus au règlement des premières dépenses officielles du fils, qui fait sa rentrée à l’université. Espérons qu’il lui restera quelques sous de côté pour envoyer les cinq autres enfants qu’il a eus avec Tori Spelling à l’université.

Zayn Malik se rase la tête

Nouvelle coupe pour la rentrée ! Le copain du top Gigi Hadid, Zayn Malik, a présenté son nouveau style capillaire sur Instagram. Sur une photo publiée par sa mère, il s’affiche tout sourire… le crâne rasé. Un nouveau style inhabituel pour l’ancien membre de One direction, mais qui ne semble pas déplaire a sa petite amie, tout sourire sur la photo. Les fans en revanche sont plus mitigés. « J’espère que c’est une vieille photo », espèrent certains tandis que d’autres questionnent le chanteur : « pourquoi as-tu fait ça a tes cheveux ? ».