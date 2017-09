Photo d'archives du 24 février 2017, montrant l'acteur George Clooney et son épouse, l'avocate Amal Clooney, à leur arrivée à la 42e cérémonie des César, à Paris. — Francois Mori/AP/SIPA

Ses jumeaux ont à peine 12 semaines mais ils ont déjà leur personnalité. En pleine promotion à Venise de son très attendu Suburbicon, polar sombre et rythmé dans la veine des frères Coen, George Clooney s’est confié auprès d’ Entertainment tonight. Il a révélé qu’Alexander et Ella sont très différents.

« Alexander est déjà un voyou »

« Alexander est déjà un voyou. Tu l’as vu faire, dit-il à son ami Matt Damon. C’est un élan, littéralement ! Il se repose et il mange. Il pourrait jouer les videurs à Hollywood », assure-t-il avant de poursuivre sur sa fille Ella, qui ressemble à son épouse. « Elle est très élégante, avec de grands yeux. Elle ressemble à Amal, dieu merci », lance-t-il.

>> A lire aussi : «Voici» publie des photos de ses jumeaux, George Clooney va engager des poursuites

Concernant le prénom de ses enfants, George Clooney et Amal ne souhaitaient pas leur donner des noms stupides. « Nous savons qu’ils allaient être très regardés, épiés, leur moindre mouvement serait jugé, nous voulions qu’ils aient du répit avec leur prénom », explique-t-il. « Nous avons cherché des prénoms normaux. Nous n’avons pas eu d’inspiration. Ce n’était pas en référence à Alexandre Le Grand et Ella Fitzgerald ». Mais plutôt Alexander Hamilton, comme le soupçonne Matt Damon. Et George Clooney d’avouer qu’il ne s’est senti réellement père qu’à leur naissance. « A la minute où ils sont sortis », avoue-t-il.

L.B.