Taylor Swift lors des CMA Awards Show — Judy Eddy/WENN.com

Dimanche 3 septembre

Taylor Swift parfaite en demoiselle d’honneur

La pop star était aux premières loges au mariage de sa BFF de toujours, Abigail Anderson. En parfaite petite demoiselle d’honneur, Taylor Swift était debout à côté de la mariée à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts où son amie épousait le photographe Matt Lucier. Elle a même porté la traîne de la robe rose d’Abigail jusqu’à l’église, raconte People.com. Pour sa part, Taylor Swift portait une robe bordeaux.

>> A lire aussi : Le single de Taylor Swift ressemble beaucoup à «Too sexy for my shirt» (et c'est normal)

Tupac Shakur connaissait l’identité de son meurtrier

Selon TMZ, qui a vu quelques images d’une émission spéciale sur Tupac, le rappeur connaissait l’identité de son meurtrier et si la police de Las Vegas n’a pas résolu l’affaire, c’est parce qu’elle n’a jamais voulu le faire. Tupac Shakur a eu le droit à son émission spéciale de Snapped : Notorious qui sera diffusée le 10 septembre. Dans la bande-annonce, obtenue par TMZ, on peut voir les derniers instants de Tupac sur son lit de mort dans un hôpital de Las Vegas.

Brad Pitt et Jenni­fer Anis­ton se rapprochent

Il n’est jamais trop tard pour présenter ses excuses. Selon In Touch, Brad Pitt s’est excusé auprès de Jennifer Aniston et les deux stars seraient en train de se rapprocher. « Il est déterminé à s’excuser pour tout ce qu’il lui a fait endurer, et c’est ce qu’il a fait », confie une source au magazine people. « C’était la discussion la plus intime qu’ils ont eue ». Et quand il s’est excusé, elle aurait fondu en larmes. Une nouvelle ère commence.

>> A lire aussi : Une photo de Brad Pitt nu a inspiré un hit de Shania Twain