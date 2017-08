Johnny Depp en concert avec les Hollywood Vampires at Grona Lund — Emelie Andersson/WENN.com

Plus la vie avec Johnny Depp. En plein conflit avec ses ex-managers, endetté de plus de 40 millions de dollars, plus vraiment bankable au cinéma, l’acteur est obligé de prendre des mesures drastiques. Comme de vendre son haras de 41 hectares dans le Kentucky.

>> A lire aussi : De nouvelles révélations sur les dépenses de Johnny Depp font surface

Une petite maison de 1800m²

C'est en 1995 que Johnny Depp avait acheté cette propriété dotée d’une maison de 1800m² et sept chambres, d’un court de tennis et une piscine. Il avait déjà dû la vendre en 2001 pour mieux le racheter quatre ans plus tard. Sa mère Betty Sue y vivait jusqu’à son décès en mai 2016. Le prix de vente est aujourd’hui fixé à 2,9 millions de dollars lors d’une vente aux enchères prévue pour le 15 septembre.

Mais comme le précise le magazine People, Johnny détient encore d’autres biens à Hollywood, aux Bahamas ou encore dans le sud de la France. Trop dure la vie.

V. J.