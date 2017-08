Elton John a posté une photo de lui et la princesse Diana sur Instagram pour commémorer les 20 ans de la mort de cette dernière.

20 years ago today, the world lost an angel. #RIP @ejaf A post shared by Elton John (@eltonjohn) on Aug 31, 2017 at 12:08am PDT

On s’en souvient, le 31 août 1997, la voiture qui emmenait Lady Diana et Dodi Al-Fayed entrait en collision avec l’un des poteaux du pont de l’Alma, coûtant la vie à tous les occupants de la voiture. Ce décès aussi tragique que brutal avait ému toute la planète et Sir Elton John avait joué une poignante version de sa chanson Candle In The Wind aux funérailles de la princesse.

Le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que le Prince Harry lui ont rendu hommage hier soir.

Une princesse encore présente dans les esprits

Lady Diana n’a pas été oubliée durant les vingt années qui se sont écoulées depuis son décès prématuré. À Paris et à Londres, des admirateurs se sont regroupés pour rendre hommage à sa mémoire en déposant des fleurs, et honorer la vie de celle qui marqua la famille royale de manière indélébile. Devant le Palais de Kensington, certains fans ont fondu en larmes, l’émotion étant trop forte pour eux. Il va sans dire qu’il sera difficile d’oublier Lady Diana.

20 Minutes avec agences