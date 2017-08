VIDEO. Leonardo DiCaprio fait un don spectaculaire pour aider le Texas après l'ouragan Harvey

L'acteur Leonardo DiCaprio à Edimbourg — WENN

Leonardo DiCaprio a fait preuve d’une grande générosité lors de l’inauguration du fond United Way Harvey Recovery Fund, qui a pour but d’aider le Texas à se reconstruire après l’ouragan Harvey. Il a en effet fait un don d’un million de dollars. Variety rapporte les propos du président d’United Way Worldwide, Brian Gallagher : « Nous sommes extrêmement touchés par la générosité de Leonardo DiCaprio et de sa fondation. Répondre aux problèmes causés par l’ouragan nécessite le meilleur de chacun de nous, et c’est ce que représente ce don. »

Help Houston and all those affected by Hurricane #Harvey by giving through the United Way Harvey Recovery Fund. https://t.co/qtpWx8u8wt — United Way (@UnitedWay) August 30, 2017

Ce n’est pas la première fois que la Fondation Leonardo DiCaprio aide des victimes de catastrophes naturelles. Elle avait aussi prêté main-forte lors du tsunami de 2004 dans l’océan indien, du tremblement de Terre à Haïti ou encore durant l’ouragan Sandy en 2012.

Une mobilisation générale

Outre Leonardo DiCaprio, beaucoup de vedettes se sont mobilisées pour venir en aide à ceux touchés par cette catastrophe naturelle. Sandra Bullock a elle aussi donné 1 million de dollars, tandis que Chris Brown a donné 100.000 dollars. De son côté, Coldplay a écrit une chanson pour les victimes.