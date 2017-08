Gwyneth Paltrow revient sur ses amours… Kendall Jenner prête ses pires culottes à Kylie…

Gwyneth Paltrow se confie sur les relations amoureuses de sa vie — Kolasinski/BFA/Shutters/SIPA

Jeudi 31 août

Kanye West néglige son procès contre son assureur

Un burn-out particulièrement coûteux. En novembre 2016, Kanye West avait dû interrompre sa tournée pour des raisons de dépression et avait effectué un court séjour à l’hôpital. Mais si le chanteur était assuré contre ce genre d’imprévu, son assurance refuse toujours de l’indemniser pour ce dommage, évalué par Kanye West à 10 millions de dollars. La compagnie objecte en effet que ce burn-out était dû aux psychotropes consommés par l’acteur, et qui rendent le contrat d’assurance caduc. Les choses semblent donc mal parties pour Kanye, d’autant que le rappeur n’a pas répondu aux requêtes lui demandant de justifier la somme de 10 millions de dollars selon TMZ. Trop busy Kanye ?

Last sunset in #umbria A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Jul 3, 2017 at 2:51am PDT

William et Harry visitent un parc en mémoire de Diana

Rien de tel qu’une balade sous la pluie pour raviver le souvenir. Le 30 août, à la veille du vingtième anniversaire de la mort de Lady Di, les princes William et Harry, accompagnés par Kate, ont visité un jardin éphémère en sa mémoire à Kensington Palace selon The Guardian. Symbolique, ce lieu a été la demeure de Lady Di en tant que princesse. Désireux de continuer les actions caritatives chères à Diana, les deux fils se sont ensuite entretenus avec des représentants des associations.

The garden has been open since spring, and will continue into September with White roses, lilies, gladioli and cosmos. pic.twitter.com/9Lx3vWctPE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 30, 2017

Gwyneth revient sur ses nombreuses relations

« J’ai bousillé plein de relations » a confié Gwyneth Paltrow. Interrogée par Sophia Amoroso dans son podcast Girlboss radio, l’actrice s’est (enfin) confiée sur ses relations avec Brad Pitt, Chris Martin, Like Wilson et Ben Affleck. « Je suis une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille, une bonne maman mais, » ajoute-t-elle, « je suis potentiellement plus vulnérable dans la partie romantique ». Ainsi elle avoue avoir elle-même saboté plusieurs de ses relations, et avoir « déconné avec Brad [Pitt] ». Ainsi, il lui a fallu « beaucoup de travail pour entretenir une bonne relation ». Et pourtant la voilà célibataire.

Kendall Jenner prête ses pires culottes à Kylie

Elles ont des dressings remplis mais se disputent de vieilles culottes. Dans un nouvel extrait de Life of Kylie, la star de la série confie à sa meilleure amie Jordyn que sa grande sœur Kendall refuse de lui prêter ses vêtements : « Je laisse Kendall emprunter ce qu’elle veut chez moi. Elle débarque et me demande des tenues et je la laisse prendre ce qu’elle veut. Mais moi, quand je vais chez elle et que je demande un sweat pour rentrer chez moi, elle me donne la plus vieille et inconfortable culotte, le pire sweat que tu n’as jamais vu, et que des trucs trop petit, moche et vieux. Elle est si méchante… ». Pauvre, pauvre Kylie, ne peut-elle pas s’acheter toutes les culottes qu’elle veut avec ses millions ?