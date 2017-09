«Les Marseillais VS Le reste du monde»: Mais au fait, qui fricote avec qui?

Sur cette photo des candidats de départ, voici les candidats qui ont fricoté ensemble cet été et les ex (sachant que d'autres candidats viennent complexifier le schéma ensuite). — Montage sur photo de Fanch Drougard / W9

Il s’agit de la deuxième saison des « Marseillais VS Le reste du monde ».

La diffusion débute ce lundi à 18h50 sur W9.

Deux équipes « Les Marseillais » et « Le reste du monde » vont s’affronter sur des épreuves, sur plusieurs semaines à Marbella en Espagne, pour remporter la coupe.

La deuxième saison des Marseillais VS Le reste du monde commence ce soir, et s’annonce riche en coups de cœur. Mais, depuis 2012, six saisons autour du monde et des saisons spéciales, vous avez peut-être loupé ou oublié certaines histoires nouées autour de la piscine… 20 Minutes fait le point sur les couples officiels, les ex et les histoires à venir cette saison. Accrochez-vous.

Kevin, aka le Jaguar

Kevin, c’est LE séducteur de l’équipe des Marseillais. Celui qui a du mal à dire non aux femmes qu’il croise. Cette saison, il débarque en couple avec Carla, son ex (avec laquelle il a remis le couvert), Marseillaise également, qui va rejoindre l’aventure quand son cher et tendre va s’intéresser d’un peu trop près à Haneia. A part ça, dans la maison, il est déjà sorti avec Stéphanie, Hillary, Fidji et Jessy. Explications musclées au programme.

GOODLIFE😘❤️💯😍#goodvibes #hollidays @carlamoreau_____ A post shared by @kevinguedj on Aug 29, 2017 at 8:55am PDT

Jessica, aka la princesse

La belle blonde a débarqué dans Les Marseillais à Rio grâce à son copain de l’époque, Julien. Depuis, elle n’a pas été une séductrice folle, mais elle arrive quand même à Marbella avec deux ex dans la maison : Julien donc, et Nikola, de l’équipe du Reste du monde avec lequel elle s’est séparée il y a quelques mois parce qu’il l’avait trompée. Elle est désormais en couple avec Thibault, lui-même ancien candidat du programme et ex-meilleur ami de Julien. Il viendra même faire un tour dans la villa pour la réconforter quand elle aura le moral au plus bas.

❤️ A post shared by Jessica Thivenin (@jessica_thivenin) on Jul 30, 2017 at 10:07am PDT

Julien, aka le phénix

La tornade du programme, présent depuis la toute première aventure, en a eu des saisons pour accumuler les conquêtes. Jessica, Montaine, Manon (dont il est fraîchement séparé), Liam et désormais Maddy. Alors qu’il avait réussi la reconquête de Manon pendant Les Marseillais South America, il semblerait que ses regrets ne soient pas suffisants cette fois-ci. Du moins, devant les caméras.

#reconquête ❤️😁 A post shared by Julien Tanti (@julientantiplein) on May 12, 2017 at 8:50am PDT

Fidji, aka la fille qui n’a jamais de chance

L’amour, ce n’est pas le truc de Fidji, en tout cas dans les émissions. Et visiblement, celle-ci ne va pas échapper à la règle. Ex de Ricardo, larguée par Kevin pour Hillary dans la première saison des Marseillais contre Le reste du monde, cette fois-ci, c’est avec Nikola que ça va capoter.

🇮🇹 balade dans les ruelles de Venise #italia #venise #moitoutsimplement suivez moi sur #snap fidji_tv 💚 📷 @gaeloupas A post shared by Le bonheur est une femme (@fidji_ruiz) on Aug 15, 2017 at 7:56am PDT

Les autres, aka Le reste des couples

Bon, on n’oublie pas Milla, ex de Nikola qui a visiblement fricoté avec Paga hors caméra, le fameux Paga, officiellement en couple avec Adixia au moment du tournage qui s’était laissé tenter par Manon, Jessy, en couple avec Valentin mais qui s’est visiblement retrouvée dans les bras d’Antho avant de retomber dans le panneau avec Kevin, son ex. Les fuites à propos du tournage ont été nombreuses, et on n’est pas au bout de nos surprises…