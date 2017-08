VIDEO. Taylor Swift bat le record d’Adele avec «Look What You Made Me Do»

La chanteuse Taylor Swift à Nashville — WENN

«Look What You’ve Made Me Do» a récolté pas moins de 30 millions de vues en 24 heures sur Vevo.

Le clip «Hello», d’Adele avait généré 27,7 millions de vues en 24 heures, lors de sa sortie.

Taylor Swift peut être fière de sa performance. Alors que la chanteuse prépare actuellement son prochain album Reputation, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre, elle vient d’en extraire un premier single intitulé Look What You Made Me Do. Et c’est déjà d’un succès.

Comme le relaye Billboard, la plateforme Vevo vient d’enregistrer un nouveau record à la suite de la sortie de son morceau. Taylor Swift a en effet établi un nouveau record de visionnage en l’espace de 24 heures sur la plateforme. Allant même jusqu’à dépasser un précédent record détenu par une dénommée Adele.

Comme le rapporte la publication, Adele avait cumulé 27,7 millions de vues sur Vevo avec le clip de Hello le jour de sa sortie, en octobre 2015. Un exploit que personne n’était parvenu à réaliser auparavant. Taylor Swift vient donc de pulvériser ce score après avoir dévoilé le clip de son nouveau single lors des MTV Video Music Awards. Ce dernier a cumulé plus de 30 millions de vues.

Le single des records

Le morceau de Taylor Swift ne lui a pas seulement valu de détenir le nouveau record sur la plateforme Vevo. En effet, la chanteuse s’est également imposée sur Spotify pour son nombre d’écoutes dès le premier jour de sa sortie, et même sur YouTube grâce à sa Lyric Video qui a également battu tous les records, en cumulant 19 millions de vues. Par ailleurs, son single devrait également atteindre la première place du classement du Billboard Hot 100 dans les jours qui viennent. Le retour de Taylor Swift est donc réussi.