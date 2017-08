VIDEO. «Wonder Woman» dépasse les 800 millions de dollars de recette

L'actrice Gal Gadot aux MTV Movie & TV Awards 2017 — WENN

«Wonder Woman» de Patty Jenkins est le film le plus lucratif jamais réalisé par une femme.

Il a détrôné le film «Mamma Mia!» réalisé par Phyllida Llloyds qui détenait le titre.

On savait déjà que Wonder Womanétait le succès cinématographique de l’été, mais le box-office avait négligé une partie du monde qui a permis à la superhéroïne de marquer un plus beau score. En effet, déjà fier de ses recettes remarquables sur le territoire américain et à l’international, le film de Patty Jenkins a bénéficié d’un excellent démarrage en Asie.

D’après Hollywood.com, le studio Warner peut désormais s’asseoir confortablement sur plus de 800 millions de dollars (665 millions d’euros) de recettes et un score admirable pour un film non pas de super-héros, mais de superhéroïne !

Une tendance qui s’affirme

Campé par la comédienne Gal Gadot dans Batman v Superman : L’Aube de la Justice l’année dernière, Wonder Woman avait déjà été remarquée comme étant l’un des éléments qui sauvait le film de Zack Snyder de la débâcle. Si cette petite mise au point a permis à Warner d’envisager d’offrir rapidement un film à sa nouvelle star féminine, ils ne comptent pas s’arrêter là !

Non seulement la superhéroïne aura droit à un rôle majeur dans le futur Justice League, attendu le 15 novembre en France, mais un nouveau film dédié à la belle Amazone a déjà été annoncé. A côté de ça, Warner et DC ont confié à Joss Whedon – le papa de Buffy déjà responsable du succès des deux premiers Avengers – de développer un film dédié à Batgirl ! Bref, les super-héroïnes ne sont pas près d’arrêter de faire parler d’elles, d’autant que de leur côté, Marvel et Disney ont déjà annoncé que leur héroïne Captain Marvel aurait droit à son film, attendu le 6 mars 2019 en France !