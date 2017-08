VIDEO. Beyoncé serait en pourparlers pour écrire la chanson du prochain James Bond

MUSIQUE Elle succèderait à Adele et Sam Smith…

La chanteuse Beyoncé à un concert de charité organisé par Tidal. — WENN

Beyoncé sera-t-elle l’interprète de la chanson d’ouverture du prochain James Bond ? C’est en tout cas ce que rapporte Metro qui révèle que Queen Bey pourrait bien interpréter le générique du 25e film de la franchise. Selon une source, « c’est le seul projet qui l’intéresse en ce moment. Elle a rencontré Adele avant de rencontrer les producteurs du film, et la chanteuse anglaise lui a dit à quel point coécrire et chanter une chanson de James Bond a boosté sa carrière. »

Les producteurs espèrent donc ainsi attirer les fans de Beyoncé dans les salles obscures. Toutes les chansons de James Bond n’ont pas connu le succès, mais avec les nombreux admirateurs de la star, la mission semble plus facile à accomplir.

La crème de la crème

La chanson d’ouverture de James Bond est une tradition à part entière dans la série, aussi célèbre que la mythique phrase « Bond. James Bond. » Parmi les interprètes mythiques de la saga, on retrouve Nancy Sinatra, Shirley Bassey, The Wings (le groupe de Paul McCartney), Garbage, Tina Turner, Madonna, Chris Cornell et bien évidemment Adele.