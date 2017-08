VIDEO. Matthieu Delormeau de retour dans «TPMP»? Il confirme sur Twitter

Matthieu Delormeau, chroniqueur de «Touche pas à mon poste», ici en 2015. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Depuis le canular homophobe, le chroniqueur de Touche pas à mon poste avait pris ses distances avec l’émission - il s’était même évaporé pendant plusieurs semaines -. Fin mai, Matthieu Delormeau n’avait toujours pas accepté de signer son contrat pour la prochaine saison.

Il a, semble-t-il, changé d’avis. Il a posté ce lundi un message humoristique sur Twitter pour confirmer sa présence dans l’émission de Cyril Hanouna.

« J’espère que vous avez passé un très bon été, moi oui. J’ai même réfléchi, ça m’arrive (…). En tout cas, j’ai pris une décision et je voulais que vous soyez les premiers à l’entendre », introduit-il non sans laisser planer une pointe de suspense.

Disparu après le canular

« Ça faisait deux ans que je le faisais, certains l’ont beaucoup critiqué, certains me l’ont beaucoup reproché, ma décision est prise et c’est à vous que je voulais l’annoncer en premier. Cette année, je ne ferai pas de couleur pour la rentrée de TPMP. Non, 100 % naturels », lance-t-il sur le ton de la blague. Mais le message est clair (et au premier degré), selon Téléstar, qui a pu faire confirmer le chroniqueur.

Après le départ de Thierry Moreau et d’Enora Malagré, les plaintes auprès du CSA et après avoir été coupé alors qu’il tentait de défendre un jeune gay victime du canular homophobe, Matthieu Delormeau avait disparu de l’antenne le 19 mai.

Même « Baba » ne savait pas à quoi s’en tenir : « On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu, Matthieu qui était un petit peu échaudé par tout ce qui s’est passé ces derniers temps, il est en train de se reposer en ce moment », avait-il déclaré.