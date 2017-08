VIDEO. Lena Dunham va incarner Valerie Solanas dans «American Horror Story: Cult»

Lena Dunham a trouvé un rôle intéressant : elle incarnera pour American Horror Story : Cult, Valerie Solanas, auteure du SCUM Manifesto, et assassin raté d’Andy Warhol. « Nous examinons comment ces gens peuvent arriver au pouvoir, a déclaré le réalisateur du programme, Ryan Murphy, comme le rapporte le site Deadline. Ce sont des idiots. Tout part de la rage féminine. Solanas a écrit le SCUM Manifesto. Elle a dit aux femmes de tuer des hommes, et que c’était pour elles le seul moyen d’accéder au pouvoir. »

Cette saison d’American Horror Story portera donc sur des gourous de sectes, suivis par l’opinion lors de périodes où les choses étaient incertaines, Charles Manson, David Koresh, Jim Jones, ou encore Valerie Solanas.

What scares you the most…? Watch the OFFICIAL TRAILER for #AHSCult. Premieres 9/5 at 10p on FX. pic.twitter.com/HrHn3JcOdG