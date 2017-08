Caitlyn Jenner s'est vue reprocher son soutien (passé ?) à Trump — X17/SIPA

Lundi 28 août

Taylor Swift « déteste » (toujours) Katy Perry

Si Katy Perry pensait obtenir des excuses, elle en aura pris pour son grade. Alors que la chanteuse avait déclaré pardonner sa meilleure ennemie Taylor Swift, et « être désolée pour tout ce qu ['elle] avait bien pu faire », il apparaît que Taylor Swift n’est pas prête à enterrer la hache de guerre. Ainsi, l’interprète de « Look what you made me do », qui règle ses comptes avec Kanye West dans son nouveau single, « déteste » Katy Perry selon une source dePage six. Et d’ajouter « qu’il n’y a aucune raison que Taylor soit sympa juste pour offrir une belle histoire aux MTV VMA ». A bon entendeur…

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:54am PDT

Malia Obama photographiée à son insu

Malia Obama connaît des débuts difficiles à Boston. Installée depuis seulement quelques jours dans les dortoirs de Harvard, école qu’elle a intégrée après une année de césure, la fille de l’ex-président a été harcelée par une fan selon TMZ. Alors qu’elle se rendait dans un restaurant avec une amie, une femme âgée l’a reconnue et lui a demandé une photo pour son petit-fils. Malheureusement, Malia n’avait pas envie d’être photographiée et a poliment refusé la demande de la mamie qui n’a pas hésité à l’attendre à la sortie pour braquer son appareil sur elle. C’est alors que Malia est sortie de ses gonds, demandant à la femme si elle comptait « vraiment [la] prendre en photo comme un animal dans sa cage ».

Caitlyn Jenner enguirlandée par une transgenre

Caitlyn Jenner a bien du mal à faire oublier ses choix passés. Lors d’une chorale transgenre à Los Angeles, la vedette a été prise à partie par Ashlee Marie Prestion, une journaliste et activiste trans. Celle-ci l’a accusée de toujours soutenir Donald Trump, qui vient pourtant de bannir les transsexuels du domaine militaire. Cette rumeur est basée le port d’une casquette « Make america great gain » par Caitlyn Jenner début août. Selon le père de Kendall et Kylie, « elle n’avait pas vu l’inscription » sur le couvre-chef rouge.

Bella Hadid défilera pour Victoria’s secret

Rebelotte pour Bella ! Sur Instagram, le mannequin star a confirmé sa participation au prochain défile Victoria’s Secret, qui se tiendra en novembre à Shanghai. « Je suis tellement fière d’avoir l’opportunité de faire partie de ce spectacle à nouveau » a rédigé le top de 21 ans. Elle retrouvera cette année sur le podium Adriana Lima, Lily Aldridge et Izabel Goulart, qui ont déjà porté les ailes de Victoria’s secret l’année dernière.

I Know I'm Your Favorite 🌸🕊😊 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Aug 24, 2017 at 10:44pm PDT

La princesse de Suède enceinte d’un 3ème

Et de trois pour la Suède ! La princesse Madeleine de Suède, qui a épousé Christopher O’Neill, a annoncé ce dimanche qu’elle attendait un heureux événement. Si beaucoup ont dû être surpris, la nouvelle n’a rien d’étonnant, le couple ayant avoué à plusieurs reprises vouloir « d’autres enfants » et « une famille nombreuse ». Le prochain venu sera le troisième de la fratrie, derrière Léonore, 3 ans et Nicolas, 2 ans.