Un jeune fan de Dwayne Johnson a sauvé son petit frère grâce à son film

L'acteur Dwayne Johnson à Miami — WENN

Dwayne Johnson peut être fier de Jacob O’Connor. Ce jeune garçon de 10 ans a sauvé son petit frère Dylan qui se noyait dans la piscine de sa grand-mère en lui faisant un massage cardiaque. Et s’il a eu ce réflexe, c’est tout bonnement grâce au film de Dwayne Johnson, San Andreas. En effet, dans le film, l’acteur réalise cette procédure d’urgence, et il semblerait que le petit garçon ait enregistré tous les gestes à pratiquer dans ce type de situation.

It pays to watch @TheRock's movies: A 10-year-old boy in Michigan saved his brother's life, remembering San Andreas. https://t.co/zoBMPfu3Tw — Brad Galli (@BradGalli) August 24, 2017

Dans une interview à la chaîne de télévision de Detroit WXYZ 7 News, il a expliqué avoir tout appris dans le film en question. « Il y avait un tremblement de terre, alors ça a causé un tsunami et puis il y avait une fille qui se noyait et il a dû la sortir de l’eau et il a fait la même chose », a-t-il raconté.

>> A lire aussi : VIDEO. Michelle Rodriguez remercie Vin Diesel de son soutien

L’élève dépasse le maître

En apprenant la nouvelle, Dwayne Johnson a vite réagi sur les réseaux sociaux et tenu à féliciter le petit garçon pour son geste héroïque.

Wow amazing story. Giving you a Twitter 🙌🏾 Jacob for saving your little brother's life. You're a real life hero. We're all proud of you! DJ https://t.co/M34d2NIYIy — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2017

« Wow histoire étonnante. Je t’envoie un tope-là version Twitter, Jacob, pour avoir sauvé la vie de ton petit frère. Tu es un héros de la vie réelle. Nous sommes tous fiers de toi ! », a écrit l’acteur.

Toutefois, Dwayne Johnson n’en est pas resté là et a également tenu à remercier les médias grâce à qui il a pu avoir vent de cette histoire mémorable.

Thank you media friends for covering such an inspiring story. What a brave (and calm) 10yr old boy in the face of that heightened distress https://t.co/H9zDPRwVje — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2017

« Merci, les amis des médias pour avoir couvert une histoire qui est une telle source d’inspiration. Quel garçon courageux (et calme) de 10 ans face à cette grande détresse », a-t-il indiqué.