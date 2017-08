Jim Carrey accablé par un rapport sur le suicide de son ex

L'acteur Jim Carrey à Los Angeles — WENN

Jim Carrey traverse une période difficile depuis le suicide de son ex-petite amie. L’acteur américain qui sera jugé en 2018 pour homicide par imprudence fait face à de nouvelles révélations accablantes. Le Daily Mail a dévoilé ce vendredi des notes du psychologue de Cathriona White, datant de 2012 et 2013. On apprend qu’elle s’est disputée avec Jim Carrey au sujet d’une MST que l’acteur lui aurait transmise. Il l’aurait quittée alors qu’elle lui demandait de se faire tester et son état psychologique se serait ensuite rapidement dégradé. Des révélations qui viennent confirmer la version de Brigid Sweetman, la mère de la victime.

Déjà une tentative de suicide en 2013

Dans l’une des notes révélées, on peut lire : « Cathriona parle de Jim Carrey et raconte sa colère et les menaces qu’il profère. Cathriona me lit des textos de JC où il lui parle mal et lui fait peur pour essayer de l’empêcher de parler de la MST en public, et du fait qu’il la lui a transmise. Cathriona a l’air faible et apeurée et à bout de forces, elle est furieuse de ce qu’il lui a fait. »

Selon la psychologue, elle aurait également tenté de mettre fin à ses jours avec une boîte d’antidouleurs qui aurait appartenu à l’acteur, le 8 janvier 2013.

Jim Carrey accusé de lui avoir fourni les médicaments

La maquilleuse irlandaise a été retrouvée morte dans sa résidence de Los Angeles en septembre 2015. L’autopsie a conclu à un suicide, révélant qu’elle avait consommé de nombreux médicaments. Jim Carrey est également accusé de lui avoir fourni ces médicaments. La date du début du procès a été fixée au 26 avril 2018.