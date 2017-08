Malia Obama a emménagé dans les dortoirs de Harvard — XPX/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Jeudi 24 août

Malia Obama fait sa rentrée à Harvard

Retour à l’école pour Malia Obama ! Après avoir passé une année sabbatique, la voici rendue dans les dortoirs de la prestigieuse université d’Harvard. Comme le veut la coutume, elle a pour son installation été accompagnée par ses parents, planqués l’un comme l’autre derrière des lunettes noires… et une armada d’agents de sécurité.

Malia Obama attire l'attention à Harvard https://t.co/AjTZQyjD2J — Le Clech Christina (@du6du7) August 23, 2017

Kylie Jenner « s’amuse plus » sans Tyga

Prend ça dans les dents Tyga ! Alors que sa nouvelle téléréalité Life of Kylie vient de commencer, Kylie Jenner semble radieuse. Dans un extrait du prochain épisode, la starlette avoue qu’elle « s’est plus amusée au cours du mois écoulé que durant les années précédentes ». En effet, ces dernières ont été « floues » car elle « restait à la maison toute la journée »… avec son ex, le rappeur Tyga. Encore un peu et on croirait que Kylie Jenner se venge, incognito, de son ancien amant.

Chrissy Teigen en rehab pour alcoolisme

Pendant que vous étiez à la plage ou en montagne, Chrissy Teigen, elle, était en rehab à Bali. La femme de John Legend a ainsi révélé au Cosmopolitan souffrir d’alcoolisme depuis de nombreuses années. « J’avais l’habitude de boire un verre de vin pendant que je me faisais coiffer et maquiller » confie-t-elle. Quant aux soirées « il y a toujours toutes les boissons possibles, je ne conçois pas d’aller dans une cérémonie et de ne pas boire », a lâché l’actrice et mannequin. A présent, Chrissy Teigen « ne veut plus être cette personne ». « Je veux me réparer », a-t-elle déclaré.