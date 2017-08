VIDEO. Guillaume Canet et Marion Cotillard surfent sur la Dordogne

Guillaume Canet et Marion Collitard, à la cérémonie des César, à Paris, le 20 février 2014. — MARTIN BUREAU / AFP

Guillaume Canet et Marion Cotillard s’éclatent en Dordogne. Ils ne font plus la promo de Rock’n’roll, mais les deux stars continuent de s’amuser sur les réseaux sociaux. Le réalisateur a posté ce mercredi sur Instagram une vidéo où on le voit avec sa compagne oscarisée et sa bande de potes en train de surfer sur le Mascaret (une brusque surélévation de l’eau d’un fleuve ou d’un estuaire), sur la Dordogne.

«Yes Marion, youhou »

Sur la vidéo, on peut entendre Guillaume Canet encourager Marion Cotillard : « Yes Marion, youhou ». Elle surfe sur une planche double avec un des amis du couple et ça a l’air d’être l’éclate totale. La séquence a été visionnée près de 100.000 fois en début d’après-midi.

En janvier dernier, en pleine promo du dernier film de Guillaume Canet, les deux acteurs s’affrontaient sur Instagram à coups de photos compromettantes.