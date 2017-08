Mark Wahlberg est l'acteur le mieux payé en 2017

Le comédien Mark Wahlberg lors de la première du dernier Transformers à Londres — WENN

Mark Wahlberg prend la tête du classement Forbes des comédiens les mieux payés.

Dwayne Johnson passe en seconde position.

Seules trois femmes se placent dans la tête du classement.

Forbes vient de dévoiler la liste des acteurs les mieux payés au monde. Et on peut dire que l’année 2017 a été largement profitable pour Mark Wahlberg qui domine le classement avec 68 millions de dollars cumulés. L’acteur a joué dans des blockbusters comme Transformers : The Last Knight, ou bien encore La Grande Muraille.

Il prend la place de Dwayne « The Rock » Johnson qui récupère la deuxième place avec 65 millions de dollars cette année. L’acteur a participé à des flops comme l’adaptation d’Alerte à Malibu, mais aussi à de futurs blockbusters comme le remake de Jumanji.

Mais c’est surtout son rôle récurant dans la série de HBO Ballers qui lui a rapporté autant d’argent.

>> A lire aussi : VIDEO. «Transformers-The Last Knight»: L'adieu de Mark Wahlberg au monde des Autobots

Trois femmes passent la barre des 20 millions de dollars

Juste derrière les deux comètes, on retrouve Vin Diesel à la troisième position avec 54,5 millions de dollars grâce à la franchise des Fast and Furious, les Gardiens de la Galaxie et xXx.

Plus surprenant encore, Adam Sandler est numéro 4 avec 50.5 millions de dollars cette année. L’acteur peut remercier la plateforme de streaming Netflix qui a conclu un deal lui permettant de produire ses propres films. Enfin, le numéro 5 reste Jackie Chan avec 49 millions de dollars. La suite du classement comprend aussi de nouvelles entrées avec Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Jeremy Renner et Mark Ruffalo.

On peut aussi noter que seules trois femmes ont réussi à gagner plus de 20 millions de dollars cette année, ce qui montre les écarts de salaire persistant dans l’industrie. Bravo à Emma Stone avec La La Land, Jennifer Aniston et Jennifer Lawrence.