VIDEO. Taylor Swift de retour avec un nouveau tube ce vendredi

La chanteuse Taylor Swift à Nashville

Taylor Swift fait enfin son grand retour ! On l’attendait fébrilement depuis son dernier album, intitulé 1989, et sorti en octobre 2014. Pour annoncer ce retour, elle a totalement nettoyé ses pages sur les réseaux sociaux, et son site officiel est devenu tout noir, comme une ville ayant subi une soudaine panne. Lundi, elle a publié sur Twitter une vidéo assez étrange, montrant une espèce de serpent agitant sa queue sur fond noir, suivie d’une autre, assez similaire, mardi.

On ne sait pas encore ce que veulent dire ces vidéos, mais d’après MusicNews, la chanteuse devrait présenter un nouveau clip aux MTV Video Music Awards et il se murmure même qu’elle pourrait enterrer la hache de guerre avec son ancienne amie devenue rivale, Katy Perry. Cette dernière a démenti l’information. Elle a précisé qu’elle aimerait bien voir cette guéguerre prendre fin, mais que rien n’était prévu pour l’instant.

Rivalité en chanson

Taylor Swift et Katy Perry se seraient disputées à propos d’un groupe de danseurs que l’une aurait piqué à l’autre, et depuis, rien ne va plus entre les deux anciennes amies. Il paraîtrait que Bad Blood, tube absolu de l’album 1989, évoque directement cette querelle.

Katy Perry a ensuite répondu avec Swish Swish, une chanson loin d’être tendre avec son ancienne amie.

Quoi qu’il en soit, on est impatient d’entendre ce que Taylor Swift a à nous proposer !