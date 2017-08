Le message (pas si) subliminal de Taylor Swift sur son album, de retour sur les réseaux sociaux

Taylor Swift sur scène le 22 octobre 2016 à Austin (Texas). — ATB/WENN.COM/SIPA

Une courte vidéo plutôt qu’un long message. C’est le retour - remarqué - qu’a fait Taylor Swift sur les réseaux sociaux. Quand elle a quitté les réseaux sociaux, les plus avertis ont déduit que TayTay avait une grosse annonce à faire. Visiblement, c’était le cas, même si le message n’est pas vraiment limpide. A ceux qui se demandent ce que ce reptile avec des sautes d’image qui piquent les yeux signifie,20 Minutes propose une petite incursion dans la vie de la chanteuse. Attention, explications torturées à la clé.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 21, 2017 at 8:00am PDT

Selon toute vraisemblance, l’image permet d’annoncer l’arrivée d’un prochain album. En tout cas, en parallèle, le titre de son premier single a été dévoilé par les sites Songfile (qui recense les chansons enregistrées par les artistes) et Genius (la référence en terme des paroles de morceaux) : Ils s’accordent sur le titre Timeless. Le site timeless.com vient d’être créé avec pour seul message « Timeless, coming soon ».

Un reptile bien connu des fans de Taylor Swift

En ce qui concerne le reptile (dragon, lézard, serpent ?) en lui-même, il pourrait donner une idée de la thématique de ce futur album. C’est, en effet, une référence à l’emoji reptile qu’envoyaient à TayTay les fans de Kim Kardashian, son ennemie depuis sa brouille avec Kanye West, le mari de Kim (vous suivez toujours ?). Des trolls menés à la baguette par leur grande prêtresse et ses tweets subtils glissés comme ça, mine de rien.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 17, 2016

L’idée leur est venue après que Calvin Harris, l’ex de Taylor Swift, a indiqué que la chanteuse avait participé à la première version de This is what you came for, son tube avec Rihanna. Le couple étant séparé au moment de sortir la chanson, cette dernière tenait à ce que sa participation reste secrète. Elle a donc pris le pseudonyme de Nils Sjöberg. Une manière de se faufiler, d’où le serpent. Bref, en reprenant cette image à son compte, il se pourrait que la chanteuse dévoile sa volonté de relancer sa guéguerre avec les Kardashian-West. On a hâte de savoir !