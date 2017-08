VIDEO. John Stamos pose nu pour ses 54 ans

L'acteur John Stamos aux Kids Choice Awards. — WENN

John Stamos n’a pas froid aux yeux… ni ailleurs ! Pour ses 54 ans, il a posté une photo de lui, entièrement nu et de dos, dans ce qui semble être une douche extérieure bordée de plantes vertes sur sa page Instagram, avec comme légende « #54 et propre. Merci pour les messages d’anniversaire. »

#54 and clean. Thanks for the birthday wishes! A post shared by John Stamos (@johnstamos) on Aug 19, 2017 at 5:46pm PDT

L’acteur, surtout connu pour ses rôles dans Urgences et La fête à la maison, a reçu un grand nombre de commentaires lui souhaitant un joyeux anniversaire, et la photo a reçu plus de 168.000 mentions « j’aime » en seulement une journée.

John Stamos : un acteur multifonction

John Stamos est bien entendu connu du grand public pour ses rôles sur le petit écran, mais on peut aussi le voir au théâtre, et, plus surprenant, jouer de la musique avec le légendaire groupe américain The Beach Boys, avec lesquels il se produit occasionnellement sur scène depuis 1985, en général pour jouer des percussions.

On a également pu le voir dans l’émission d’ABC Dancing With The Stars en 2010, mais aussi plus récemment le 4 juillet 2017, jour de la fête nationale américaine, durant le concert A Capitol Fourth à Washington D.C.