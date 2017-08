VIDEO. Luis Fonsi ne rêvait pas de célébrité

Le chanteur Luis Fonsi à New York. — WENN

Despacito a été visionné plus 3 milliards de fois rien que sur YouTube.

Luis Fonsi est actuellement en tournée avec son spectacle Love and Dance World Tour.

Luis Fonsi, le chanteur aux plus de 3 milliards de vues sur YouTube avec son morceau Despacito s’est confié dans une interview accordée à l’agence Associated Press relayée par le site Hollywood. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a su garder la tête sur les épaules, malgré l’immense succès de son hit. Pour lui, la célébrité est moins importante que son talent d’artiste.

« Ce n’est pas nouveau pour moi, a-t-il souri. Je sais vraiment apprécier tout ça… Je garde la tête sur les épaules, je suis très reconnaissant et j’adore la musique. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Depuis ma petite enfance, je voulais être musicien. Je ne voulais pas être célèbre, je voulais être musicien. »

A présent, le chanteur poursuit sa tournée mondiale Love and Dance World Tour qui après l’Europe va l’emmener en Amérique Latine et aux Etats-Unis dès la rentrée de septembre.

>> A lire aussi : «Despacito» a sa version française et elle dépasse les 30 millions de vues

« Despacito » a changé sa vie

Malgré l’apparente humilité de l’artiste de 39 ans, il est indéniable que le morceau Despacito, chanté avec Justin Bieber et Daddy Yankee, lui a offert de nombreuses opportunités. Le chanteur l’a lui-même admis. « La façon dont je vis mon quotidien, la façon dont je traite les gens, la façon dont je respecte la scène et écris des chansons et fais des choses normales, ces choses ne changeront jamais, a-t-il déclaré. Ce qui a changé, c’est que Despacito m’a ouvert beaucoup de portes, alors maintenant je peux collaborer avec des artistes qui, peut-être avant, ne m’auraient pas prêté autant d’attention. »

Que gran comienzo de gira Argentina en La Rioja. Lo cantaron TODO!!! Espero que hayan disfrutado mucho. Los quiero #loveanddanceworldtour 🇦🇷🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Aug 20, 2017 at 8:19pm PDT

Mais pour en savoir plus sur ces futures collaborations, il va falloir patienter un peu et en apprendre plus sur le chanteur lui-même qui est le premier étonné de voir son public venir en masse alors qu’il ne connaît qu’une seule chanson de son répertoire. « Voir tant de gens qui sont vraiment là parce qu’ils connaissent une de mes chansons, c’est énorme et ils chantaient cette seule chanson et appréciaient le reste de mon répertoire », a-t-il déclaré.