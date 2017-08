VIDEO. Harry Styles va avoir droit à son propre documentaire pour la BBC

DOCUMENTAIRE Le chanteur suit les traces d’Adele et Michael Bublé…

Le chanteur et acteur Harry Styles à la première de — WENN

Un documentaire d’une heure va être réalisé par la BBC sur la vie et la carrière d’Harry Styles. Le chanteur sera interviewé devant un public à Manchester, par l’animateur Nick Grimshaw, sur son premier album solo et ses débuts en tant qu’acteur dans le nouveau film de guerre de Christopher Nolan, Dunkerque. Il sera ensuite diffusé au mois de novembre à la télévision.

Interrogé à propos du documentaire, Nick Grimshaw a récemment affirmé à la BBC : « Harry (Styles) est un grand artiste et a plein d’histoires tellement merveilleuses sur son extraordinaire carrière qu’il partagera avec nous ». Le directeur de l’antenne, Bob Shenann, avait aussi fait part de sa joie à l’idée d’organiser une émission sur Harry Styles cet automne.

Un enjeu de taille

Le documentaire spécial sur Harry Styles n’est pas le premier à voir le jour sur la BBC puisque le chanteur rejoint Adele et Michael Bublé, qui ont tous les deux eu le droit à leur propre émission. Adele avait d’ailleurs placé la barre très haut puisque son documentaire avait eu un grand succès et été nominé dans la catégorie meilleur programme de divertissement aux Bafta Awards. La vidéo de la chanteuse qui se faisait passer pour un sosie d’elle-même devant d’autres sosies, a généré plus de 60 millions de vues sur Youtube.

« Ces programmes sont faits pour créer un monde dans lequel des superstars comme Harry (Styles) puissent se sentir incroyablement à l’aise et puissent, à côté de leurs performances, simplement s’amuser et apprécier le fait de se confier plus que d’habitude au public », a notamment expliqué Guy Freeman, en charge des événements spéciaux à la BBC.