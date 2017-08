Jay Z explique sa brouille avec Kanye West... Blac Chyna a failli voler la voiture de Rob Kardash...

Kanye West et Jay-Z, le 10 novembre 2011. — REUTERS/Lucas Jackson

Lundi 21 août

Gwendoline Christie (GoT) a souffert de sa grande taille

Brienne de Torth a eu du fil à retordre dans sa jeunesse. Mesurer 1,91 m, ce n’est pas facile tous les jours, a révélé l’interprète de la guerrière, Gwendoline Christie, au Daily Mail. « On m’a prévenue que je n’aurais probablement jamais de travail parce que je ne ressemblais pas à la plupart des autres acteurs », a confié l’actrice. Heureusement, Tilda Swinton est venue redonner l’espoir à la jeune comédienne : « Je regardais cette incroyable femme qui était si pâle et différente du type d’acteurs hollywoodiens que j’avais pour habitude de voir, (…) j’ai compris qu’il y avait peut-être une place pour moi aussi ». Et la chance a en effet souri à Gwendoline Christie, qui a obtenu un rôle dans « un programme qui allait devenir un phénomène mondial ».

Jay Z explique sa brouille avec Kanye West

Le problème entre Kanye et Jay, c’est Bey. Depuis quelques mois, Kanye West et Jay Z, autrefois très proches, ne sont plus copains du tout. Interrogé sur le sujet par la radio Rap Radar, le mari de Beyoncé a révélé que leur brouille avait pour origine des propos tenus par Kanye West sur Beyoncé en novembre dernier. Celle-ci n’ayant pas soutenu Kim Kardashian lors de son agression à Paris en octobre 2016, l’interprète de Famous l’aurait (globalement) traitée de diva en quête de succès.

⭐ #Jayz #Beyoncé #BlueIvy A post shared by JAY-Z (@jayzfanspot) on Jul 29, 2017 at 9:39am PDT

Blac Chyna a failli voler la voiture de Rob Kardash

Et dire qu’on les pensait au plus bas. Séparés depuis plus d’un mois, Blac Chyna et Rob Kardashian sont en pleins pourparlers concernant la garde de leur fille Dream, et les choses ne semblent pas beaucoup avancer… Selon TMZ, aucun accord n’a encore été trouvé, ce qui a eu le don de mettre Blac Chyna en rogne à la sortie d’une de leurs réunions. Celle-ci aurait tenté de repartir de chez son ex en volant sa Range Rover, véhicule qu’elle lui avait elle-même offert il y a quelques mois. Heureusement, l’un de ses avocats l’aurait rattrapée avait qu’elle ne mette le contact.

Issa Summer Time vibe in my @fashionnova bathing suit 😍💦 A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Aug 20, 2017 at 8:17pm PDT

L’ex de Pamela Anderson s’envoie en l’air dans les toilettes d’un avion

Tommy Lee ne craint pas les turbulences. De retour aux Etats-Unis après des vacances aux Bahamas, l’ex de Pamela Anderson a été vu sortant des toilettes, peu avant une jeune femme en brassière prénommée Brittany Furlan. Selon les passagers du vol interrogés par TMZ, Tommy Lee et sa compagne seraient restés plus de 20 minutes dans les toilettes, durant un vol d’un peu plus d’une heure. Irrités, les passagers n’ont donc pas pu soulager leurs vessies, mais auront une anecdote à raconter au retour de leurs vacances.