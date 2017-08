Belle And Sebastian oublie son batteur sur le bord de la route

Belle and Sebastian sur scène à Glasgow. — WENN

Le batteur de Belle And Sebastian a dû passé un appel sur Twitter.

Le groupe a failli annuler un de ses concerts.

L’histoire de la musique a souvent prouvé que la place de batteur était assez maudite – il n’y a qu’à voir Oasis qui a connu 4 batteurs différents en 18 ans – et Belle And Sebastian ne démontre pas le contraire. Les membres du groupe écossais ont tout simplement oublié le leur en faisant leurs courses alors qu’ils se rendaient d’une ville à l’autre avec leur tour bus.

L’histoire s’est passée aux Etats-Unis, cette semaine. Le groupe voyageait du Dakota du nord jusqu’à St Paul dans le Minnesota où ils devaient continuer leur tournée. Ils se sont arrêtés sur la route, à Dickinson, pour se rendre au supermarché. Et c’est la dernière fois qu’ils ont vu leur batteur, Richard Colbun, comme l’a expliqué le leader, Stuart Murdoch, à The Current.

Stuart Murdoch avait même lancé un appel sur Twitter quand il s’est rendu compte que le groupe n’était pas au complet.

Shit, we left Richard in North Dakota. Anyone want to be a hero and get him to St Paul, Minnesota somehow. The gig hangs in the balance..😳 — stuart murdoch (@nee_massey) August 15, 2017

« Merde, on a laissé Richard dans le Dakota du nord. Quelqu’un veut être un héros et l’emmener jusqu’ à St Paul, Minnesota ? Le concert est en jeu… », a-t-il écrit.

>> A lire aussi : Liam Gallagher pète (encore) les plombs

La faute à la technologie

Pour Stuart Murdoch, il y a une explication pour laquelle personne ne s’est aperçu de son absence. « Avant on avait un système, mais comme on a tous des portables maintenant, tout le monde est un peu blasé pour le faire. On avait l’habitude de laisser notre pass pour la dernière personne sur le siège passager et c’est comme ça que le chauffeur savait si on était au complet ou non », a-t-il expliqué.

Heureusement, une âme charitable a récupéré Richard Colburn et l’a déposé à l’aéroport pour qu’il retrouve son groupe, ce qui a également permis au concert d’avoir lieu.

Thanks for your help folks. We have Richard on a plane now, so everything is ok. He's in his pyjamas, sitting with a mimosa 😉🍸 — stuart murdoch (@nee_massey) August 15, 2017

« Merci pour votre aide les mecs. Richard est dans l’avion maintenant, donc tout va bien. Il est en pyjama, assis avec un mimosa », a précisé Stuart Murdoch.