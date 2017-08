VIDEO. Noel Gallagher jouera pour la réouverture de la Manchester Arena

Le chanteur Noel Gallagher dans les rues de Londres — WENN

La Manchester Arena est fermée depuis l'attentat survenu à l'issue d'un concert d'Ariana Grande en mai.

Un concert spécial qui aura lieu le 9 septembre.

Noel Gallagher sera la tête d’affiche du concert qui marquera la réouverture de l’Arena de Manchester, le mois prochain. L’ancienne star du groupe Oasis aura en effet la lourde tâche de se produire avec d’autres pour un concert spécial qui aura lieu le 9 septembre comme l’annonce la BBC.

Il s’agira du premier concert dans cette salle depuis le 22 mai, date à laquelle une attaque terroriste a fait 22 morts lors d’un concert d’Ariana Grande. Cette soirée du 9 septembre se fera sous le nom de We Are Manchester et tous les bénéfices seront reversés au Manchester Memorial Fund.

Un lieu qui a besoin de réouvrir

Noel Gallagher, qui contrairement à son frère, n’avait pas participé au concert One Love Manchester organisé peu après l’attaque, devra partager la scène avec High Flying Birds, The Courteneers, Blossoms, le poète Tony Walsh, et de Rick Astley.

Pour le directeur de la Manchester Arena, il est très important que la salle redevienne le lieu emblématique de la ville qu’elle est toujours été. « Nous n’oublierons jamais les événements de mai, mais ils ne nous empêcheront pas - ni les fans de la scène mancunienne - de nous rassembler pour apprécier la musique. La Manchester Arena a reçu pendant 20 ans certains des plus grands talents musicaux de tous les temps, et le considérable impact économique et culturel que cela a sur la ville signifie que cet héritage doit perdurer », a-t-il déclaré dans un communiqué ainsi que le relaie Billboard.