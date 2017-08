Johnny Depp amuse les enfants malades...Pete Doherty arrêté avec de l’héroïne...

Johnny Depp a fait rire les enfants malades à Vancouver — Richard Isaac/Shutterst/SIPA

Mercredi 16 août

Katy Perry et Orlando Bloom de nouveau en couple

C’est reparti pour un tour ? Séparés depuis mars dernier, au terme d’une relation d’un an environ, Katy Perry et Orlando Bloom ont remis le couvert. Les deux ex ont en effet été aperçus ensemble le 11 août dernier à un concert d’Ed Sheeran. Au Staples Center de Los Angeles, ils étaient ainsi tendrement enlacés et se faisaient des «câlins» selon une source d’ E ! News. Ainsi «elle [Katy Perry] s’est assise sur ses genoux une bonne partie du temps et ils ont partagé quelques baisers». La vie est belle et les oiseaux chantent !

#Gallery: we've added more pics of Katy Perry and Orlando Bloom watching Ed Sheeran's show in Los Angeles (12): https://t.co/lDRy9g8Skp pic.twitter.com/a8ak2GP9zI — Katy Perry Daily BR (@kpdailybrasil) August 14, 2017

📷 | @katyperry & Orlando Bloom at Ed Sheeran concert last night pic.twitter.com/60ny71c6IJ — Katy Perry Turkey (@KatyPerryTurkey) August 14, 2017

Kendall Jenner bécote le basketteur Blake Griffin

Une romance réussie est une romance sécrète à Hollywood. Malheureusement, Kendall Jenner a grillé cette carte. Selon le quotidien Page Six, le top d’à peine 21 ans a été aperçu sur la plage de Montauk avec le basketteur star des Clippers Blake Griffin. Les deux people auraient passé le week-end ensemble, en compagnie d’autres teen stars tels que Hailey Baldwin. De quoi faire taire les rumeurs qui la prétendaient en couple avec Harry Styles et ASAP Rocky.

tbt. can't wait to be back out there A post shared by Blake Griffin (@blakegriffin32) on Jan 7, 2016 at 4:35pm PST

Pete Doherty arrêté avec de l’héroïne

38 ans, l’âge de raison ? Visiblement non. Le sulfureux Pete Doherty, chanteur célébrissime des Libertines et ex de Kate Moss (rien que ça) a été arrêté à la frontière entre la Suisse et l’Italie… en possession de drogues, selon le Daily Mail. Le musicien trimballait avec lui 1 gramme d’héroïne et un demi-gramme de Demerol, analgésique dont la surdose aurait tué Michael Jackson. Si ce n’est pas la première fois que Pete se drogue, on pensait que ces nombreux séjours en centre de désintox lui avaient servi de leçon…

A post shared by Peter Doherty (@peterdohertyofficial) on Aug 11, 2017 at 7:37am PDT

Jack Sparrow rend visite aux enfants malades

Le seul, l’unique. Ces derniers temps Johnny Depp ne paraissait pas dans son assiette : amaigri et poursuivi par ses anciens managers, ses affaires n’étaient pas au beau fixe. C’est pourtant un Jack Sparrow inchangé que les enfants de l’hôpital de Vancouver ont découvert dans leurs couloirs lundi. Au Canada pour tourner son prochain film «Richard says goodbye», l’acteur a ainsi revêtu le costume du pirate déjanté qu’il a campé dans 4 films pour faire rire les petits malades. «Tous les trésors ne sont pas d’argent et d’or, mon ami».