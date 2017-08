VIDEO. Tom Cruise se serait cassé la cheville en effectuant une cascade

Tom Cruise se serait blessé assez gravement en ratant sa cascade sur le tournage de Mission : Impossible 6 ce week-end, rapporte le tabloïd britannique The Sun. L’acteur de 55 ans aurait raté sa marque au sol et aurait donc sauté trop tôt. Résultat, au lieu de passer d’un toit à l’autre, il a attéri contre le mur de l’immeuble d’en face.

D’après le tabloïd,’il s’est brisé deux os de la cheville dans sa chute. « La blessure est plus sérieuse que ce qu’il pensait au départ », a confié une source au journal.

Pour l'heure, aucune annonce officielle n’a été faite par la production mais selon The Sun Tom Cruise pourrait mettre « des mois à se remettre », ce qui retarderait le tournage du blockbuster d’autant.

