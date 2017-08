VIDEO. Amber Heard obtient sa revanche sur l’Australie

Amber Heard s’est visiblement régalée ces derniers jours en voyant ce qui arrivait à Barnaby Joyce, l’actuel vice Premier ministre australien, avec lequel elle s’est écharpée il y a quelques années. Le gouvernement néo-zélandais a confirmé que ce dernier avait la double nationalité : australienne et néo-zélandaise, ainsi que le rapporte la BBC. Or, en Australie, il est interdit de prendre des fonctions publiques lorsqu’on a la double nationalité.

All of the terrible kiwi jokes and stereotypes have been unearthed since the Barnaby Joyce revelation #auspol pic.twitter.com/2uTisvHgm4

Ce moment particulièrement gênant pour le politicien a suscité un tweet plutôt ironique et satisfait de la part d’Amber Heard. « Quand @Barnaby_Joyce a dit que personne n’était au-dessus des lois, il n’a pas réalisé qu’il voulait parler de la loi néo-zélandaise », a-t-elle écrit.

When @Barnaby_Joyce said "no one is above the law" I didn't realize he meant New Zealand law ... https://t.co/ZSAy5sYPL2