Jennifer Lawrence veut identifier les néonazis de la manifestation à Charlottesville

L'actrice Jennifer Lawrence à l'avant-première de Passengers à Los Angeles — WENN

Plusieurs groupuscules néonazis, des suprémacistes blancs et des partisans de l'alt-right américaine se sont réunis ce week-end à Charlottesville.

Donald Trump n'a pas tout de suite condamné leur action.

Jennifer Lawrence souhaite identifier les militants suprémacistes et néonazis présents lors de la manifestation de Charlottesville, en Virginie, ce samedi. Une femme a trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées après qu’un sympathisant suprémaciste a foncé sur la foule au volant d’une voiture.

Jennifer Lawrence's latest post on Facebook denouncing the madness of the horrific recent events in Charlottesville. pic.twitter.com/30HhPfUFGr — Jennifer Lawrence (@JLdaily) August 14, 2017

« Ce sont les visages de la haine»

L’actrice a ainsi demandé l’aide de ses fans sur les réseaux sociaux en partageant plusieurs photos des personnes présentes dans les cortèges néonazis et suprémacistes afin de mettre un nom sur leurs visages. Elle a ajouté en commentaire : « Ce sont les visages de la haine. Regardez attentivement et publiez le nom de ceux que vous reconnaissez. Vous ne pouvez pas vous cacher avec internet bande de lâches pathétiques ! ».

De nombreux témoignages

Jennifer Lawrence n’est pas la seule célébrité à avoir fait connaître son dégoût pour les manifestations de haine et de violence survenues à Charlottesville. De nombreuses stars ont réagi sur les réseaux sociaux à l’instar de Zach Braff qui a publié : « Nous ne nous rassemblons pas avec les nazis. Sincèrement, l’Amérique… »

Lena Dunham a quant à elle partagé : « Mes pensées vont aux victimes et aux personnes vivant dans la peur ».

Heart is with the victims and those living in fear https://t.co/5QTRS6bW2f — Lena Dunham (@lenadunham) August 12, 2017

« Nous avons des néonazis et des suprémacistes à la Maison Blanche. Condamnons-les également. Ils ne devraient pas recevoir l’argent du contribuable », a protesté le chanteur John Legend.

We have nazi sympathizers and white nationalists in the White House. Condemn them too. They should not be receiving taxpayer money. — John Legend (@johnlegend) August 12, 2017

Seth Rogen et Mark Ruffalo ont eux aussi fait part de leur indignation.

By the way, fuck these nazi motherfuckers. #Charlottesville — Seth Rogen (@Sethrogen) August 12, 2017

Let's begin to Stop White Supremacy, Neo Nazis and KKK where they feel most welcome, the White House. #FireBannon #Charlottesville — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 13, 2017

Les internautes semblent suivre la demande de Jennifer Lawrence. Un compte en particulier a décidé de trouver leur identité.