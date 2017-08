VIDEO. George Clooney coupe Josh Brolin au montage

L'acteur George Clooney lors de l'événement Lost in Space en avril dernier — WENN

Josh Brolin était jusqu’à maintenant inscrit au casting de Bienvenue à Suburbicon, le nouveau film de George Clooney derrière la caméra. Il a cependant dû se résoudre à ne plus voir son nom sur l’affiche puisque le mari d’Amal Clooney a décidé de le couper au montage. Cela n’a pas été une décision forcément facile à prendre, mais comme l’explique George Clooney à EW, il n’a pas eu le choix.

«Tu ne vas pas le croire, mais ces scènes ne fonctionnent plus»

Les scènes de Josh Brolin, qui se voulaient plutôt humoristiques, ne fonctionnaient tout simplement pas avec le reste du film. « J’ai dû lui envoyer un mot où je lui disais : ‘’Tu ne vas pas le croire, mais ces scènes ne fonctionnent plus’’. Il s’est senti mal et a pensé que quelque chose n’allait pas. Et je lui ai dit : ‘’Je t’envoie les scènes, pour que tu voies par toi-même, ce sont en fait les deux scènes les plus drôles du film’’ », a raconté George Clooney à EW.

Un sentiment bien connu

Dans Bienvenue à Suburbicon, dont la sortie est prévue en France le 6 décembre, Josh Brolin devait incarner un coach de baseball. Le reste du casting est notamment composé de Matt Damon, Julianne Moore, et du petit Noah Jupe. L’histoire se déroule dans une banlieue américaine en apparence parfaite des années 50.

Si couper Josh Brolin au montage a été difficile pour George Clooney, c’est aussi parce que ça lui a rappelé de mauvais souvenirs. Il a lui-même été victime d’une telle décision en jouant dans La Ligne Rouge de Terrence Malick. « J’ai fait plein de scènes pour La Ligne Rouge et Terry m’a appelé en me disant, ‘’On coupe tout sauf la toute dernière scène’’. J’étais là : ‘’S’il te plaît, coupe-moi complètement du film, ne me laisse pas juste dans une scène’’ », a détaillé George Clooney avant de saluer à nouveau le talent de Josh Brolin.