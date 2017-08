Liam Gallagher pète (encore) les plombs

Le musicien Liam Gallagher à Londres. — WENN

Liam Gallagher a donné un concert à Manille, aux Philippines, hier, mais c’est surtout son compte Twitter qui retient l'attention ce mardi matin. Dans la soirée, il s’est en effet lancé dans une diatribe assez décousue.

Tout a commencé avec un post faisant semble-t-il référence à l’évangile 16:26 de Matthieu.

Matthew 16:26 as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 14, 2017

Cet évangile dit la chose suivante : « A quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie ? »

Les voix du Seigneur sont certes impénétrables, mais celles de Liam Gallagher un peu moins, puisque juste après cette référence biblique, il a évoqué son frère ennemi, Noel Gallagher.

Rocking chair written by NG of oasis and CG of the real people sung and spirtulised by the 1 n only LG as you were x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 14, 2017

« Rocking Chair a été écrit par Noel Gallagher d’Oasis et chanté et spiritualisé par le seul et l’unique Liam Gallagher », a-t-il fait savoir. Puis il a une nouvelle fois reproché à son aîné de s’éloigner de ses racines populaires.

I never ever hid away from the real people way bfore there time dream on hit me like a juggernaut they are the real spaceman as you were LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 14, 2017

De l’ego

Si Liam Gallagher a avoué dans plusieurs interviews avoir été en dépression après la fin d’Oasis et son divorce d’avec Nicole Appleton, il semble avoir retrouvé sa confiance en lui. En citant Lee Marvers des La’s, il a tout simplement déclaré être « le meilleur songwriter au monde ».

I'm the best songwriter in the world Lee mavers I'd destroy — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 14, 2017

Il n’a cependant pas ramené toute la gloire à lui, puisqu’il a rendu hommage à ses deux fils, Gene, né de son mariage avec Nicole Appleton, et Lennon, né de son union avec Patsy Kensit.

Gene Gallagher rules — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 15, 2017

Lennon Gallagher rules — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 15, 2017

Il ne s’est cependant pas oublié dans la boucle des personnes qui « assurent », même s’il a omis ses deux filles: Molly, née de sa romance avec Lisa Moorish, et Gemma, née en 2011 et dont la mère est la journaliste américaine Liza Ghorbani.

I fucking rule — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 15, 2017

We come in 3s. — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 15, 2017

C’est alors qu’un tweetos lui a demandé s’il profitait bien des spécialités locales.

Whatever drug you are on gimme some. — Hassan (@RooneysChip) August 15, 2017

Ce à quoi Liam Gallagher a répondu qu’il était sobre.

Drugs cmon ya silly cunt there's no drugs left in the world they got done in the 90s this is the come done brother — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 15, 2017

« De la drogue… Vas-y connard, il n’y a plus de drogue dans le monde depuis les années 90 », a-t-il précisé.

En bref, une bonne soirée à Manille post concert…