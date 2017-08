VIDEO. Les pirates de la chaîne HBO ont encore frappé

L'acteur Kit Harrington à la première de Game of Thrones saison 7, à Los Angeles. — WENN

Le ou les personnes qui ont piraté les données de la chaîne américain HBO, et demandent une rançon, ont de nouveau dévoilé un contenu inédit du réseau. Cette fois, il ne s’agit pas d’un épisode de Game of Thrones, mais de ceux des séries Curb Your Enthusiasm, Insecure, Ballers, Barry et The Deuce.

Plusieurs épisodes de Curb Your Enthusiasm ont été diffusés alors qu’elle ne doit revenir sur les écrans qu’en octobre. Il en va de même pour le nouvel épisode d’Insecure qui aurait dû être diffusé dimanche. La quatrième saison de Ballers n’est attendue que pour l’année prochaine mais des épisodes ont fuité. Barry tout comme The Deuce sont deux séries inédites et très attendues. Le mal est donc assez grand pour la chaîne qui voit ainsi ses prochains projets phares être dévoilés sur Internet.

Pas de contact ?

HBO a choisi de mettre l’affaire entre les mains du FBI depuis le leak de Game of Thrones – le ou les pirates ont dévoilé l’épisode 4 de la saison 7 en avance ainsi que plusieurs données confidentielles, dont les coordonnées personnelles des acteurs. La chaîne a ajouté ne pas être en contact avec les voleurs. « Le pirate peut continuer à sortir petit bout par petit bout des informations volées afin d’attirer l’attention des médias. C’est un jeu auquel nous ne voulons pas participer », a fait savoir un porte-parole de la chaîne, comme le rapporte The Guardian.

HBO responds after hacker reportedly leaks episodes of 'Insecure' and 'Curb Your Enthusiasm' https://t.co/cqJZYekdac pic.twitter.com/36Pf27ozl9 — Business Insider (@businessinsider) August 14, 2017

HBO aurait proposé au hacker 250.000 dollars, selon le média Variety. C’est le pirate lui-même qui a diffusé les échanges de mails. Il leur réclame 6 mois de salaire, en comptant qu’il gagne, selon lui, entre 12 et 15 millions de dollars par an.