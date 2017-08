VIDEO. Russell Brand rend hommage à Amy Winhehouse 6 ans après sa mort

La chanteuse Amy Winehouse à l'AOL Music Live Winter Warmer en 2006 à Londres — WENN

Amy Winehouse est décédée le 23 juillet 2011.

Elle avait 27 ans.

Russell Brand a publié sur Twitter un texte qu’il avait écrit sur son site internet il y a six ans, à l’occasion du décès de la chanteuse soul Amy Winehouse. Dans cette émouvante lettre ouverte, il parle des problèmes causés par l’addiction, et commence par évoquer son propre passé de toxicomane : « Je sortais à peine de désintoxication, et je cherchais désespérément des femmes moins compliquées, donc j’ai à peine réfléchi au fait absolument évident que Winehouse et moi partagions la même malédiction, la maladie de l’addiction. »

Wrote this about Amy Winehouse and addiction. Six years ago, unbelievably https://t.co/mVXnQ5z8K0 — Russell Brand (@rustyrockets) August 9, 2017

Plus loin, il décrit l’émerveillement de découvrir la chanteuse en concert, sur scène avec Paul Weller : « L’émerveillement. L’émerveillement qui enveloppe quand on découvre le génie. (…) Maintenant je savais. Je savais qu’elle n’était pas juste ambitieuse, malchanceuse (…) c’était un putain de génie. »

>> A lire aussi : «True Blood»: Le décès de l'acteur Nelsan Ellis lié à son addiction à l’alcool et à la drogue

Amy Winehouse, une carrière troublée

Amy Winehouse était, selon les mots de son ami Russell Brand, « un génie », et comme beaucoup de génies, sa vie était difficile.

Sa carrière a été émaillée de scandales liés à la drogue, d’allers et retours en centre de désintoxication, jusqu’à ce jour fatidique de juillet 2011 où le monde a perdu une talentueuse jeune chanteuse.