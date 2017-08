Nikolaj Coster-Waldau raconte les coulisses de la bataille dans «Game of Thrones»

L'acteur Nicolaj Coster Waldau à la première de Game of Thrones, à Los Angeles. — WENN

Attention spoiler ! L’épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones était grandiose, aussi bien au niveau de l’intrigue que visuellement, notamment à cause de la bataille opposant les soldats des Lannister aux dragons de Khalessi… Si la scène est à couper le souffle, elle l’a aussi été pendant le tournage, comme le raconte Nikolaj Coster-Waldau au New York Times.

Thank you, @nytimes! xo, CD



Q. and A.: ‘Game of Thrones’ Actor Nikolaj Coster-Waldau on Jaime Lannister’s Charge https://t.co/ty4VpcT6cl — hot skillet druckman (@cettedrucks) August 8, 2017

« Ce fut très, très long à tourner. Nous avons passé plus de trois semaines en Espagne, aux abords de la ville de Caceres, et comme vous pouvez l’imaginer, c’est très compliqué quand vous avez tous ces éléments qui entrent en jeu. Vous avez le feu, avec lequel il est difficile de travailler. Vous avez les chevaux, qui n’aiment pas particulièrement le feu. Et parce que les dragons balayaient les airs au-dessus de tout le plateau de tournage, vous avez ces incroyables câbles pour cette caméra qui fait des zooms sur nous », a confié l’acteur qui incarne Jaime Lannister.

>> A lire aussi : Les hackers de « Game of Thrones » mettent leurs menaces à exécution

Un bonheur

Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, Nikolaj Coster-Waldau a adoré tourner cette scène, son personnage étant, en plus, au cœur de l’action. « J’ai adoré, parce que même si ce n’était pas aussi grand (que ce qu’on voit à l’écran) quand nous avons tourné, c’est quand même imposant. Vous avez tout ce wagon. Vous avez les explosions. Vous êtes sur le dos d’un cheval. C’est assez exaltant pour être honnête. Quand vous voyez les cavaliers Dothraki, le niveau de compétence est incroyable ! Parce qu’ils le font vraiment. Ce ne sont pas des images de synthèse. Ils sautent vraiment sur leurs chevaux. Ils tirent avec leurs arcs et leurs flèches tout en se tenant sur le dos d’un cheval au galop sur un terrain qui n’en est pas un. C’est un sol rugueux et accidenté, pour info. Et ils ne sont pas tombés. Ils ne se sont fait aucune blessure. L’équipe de cascadeurs a explosé le record du plus grand nombre d’hommes en feu. C’est déjà impressionnant de voir un homme en feu, mais alors 20 en même temps. Et pour eux, c’est juste une autre journée au boulot », a-t-il ajouté.

DRACARYS 🔥 #gameofthrones #gameofthronesfamily #drogon #daenerys #asoiaf #daenerystargaryen #targaryen #jaimelannister #tyrionlannister A post shared by perzys ānogār (@fireandblood_asoiaf) on Aug 9, 2017 at 12:11pm PDT

S’il était impressionné, Nikolaj Coster-Waldau a une astuce bien à lui pour ne pas se laisser submerger par ce qu’il se passe autour de lui. « Quand j’entends le mot ‘’action’’, je suis dedans. (…) Jaime Lannister n’aurait jamais peur une seconde de tomber de cheval, donc je n’y pense même pas. Je m’inquiète après, mais pas pendant la prise », a-t-il expliqué.