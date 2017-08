Britney Spears file le parfait amour avec Sam Asghari

PEOPLE Elle se sent jeune grâce à lui...

Britney Spears le 28 septembre 2016 à Londres — WENN

Britney Spears est sur un petit nuage depuis qu’elle a retrouvé l’amour dans les bras de son danseur Sam Asghari. Le jeune homme de 23 ans insuffle un vent de fraîcheur sur la pop star de 35 ans et c’est vraiment ce qu’elle apprécie chez lui. C’est en tout cas ce qu’a confié une source au magazine Hollywood Life.

I'm a girl boss, baby 😉😉😉😉 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Aug 4, 2017 at 6:41pm PDT

#flashbackfriday ❤️ A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 28, 2017 at 10:51am PDT

« Elle a l’impression de pouvoir se sentir jeune à nouveau, a confié l’informateur dans les pages de la revue people. Elle a été sous le feu des projecteurs et elle est mère donc elle n’a pas vraiment eu l’occasion de faire des choses normales en évoluant sous l’oeil du public. Sam lui remet les pieds sur terre et ils font des trucs normaux comme regarder des films, ce qui est assez fun, et ce qu’elle n’avait pas fait depuis un bon bout de temps. »

Me and my boyfriend @samasghari A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 29, 2017 at 3:54pm PDT

>> A lire aussi : VIDEO. Britney Spears ne fera pas le Super Bowl

Une famille parfaite

Britney Spears, qui est mère de deux garçons, Sean et Jayden James – qu’elle a eus avec son ex Kevin Federline – se voit définitivement passer le restant de ses jours avec Sam Asghari. La star lui a déjà présenté ses fils et la petite tribu s’entendrait à merveille.

My boys!!! #tbt A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 27, 2017 at 4:36pm PDT

L’interprète de Toxic verrait également en Sam Asghari le partenaire idéal. « Il rend les choses simples, et il ne fait pas d’histoire, il n’est pas assoiffé de célébrité et elle apprécie vraiment cela. Ils s’entendent super bien. Elle est sincèrement heureuse et elle lui fait vraiment confiance », a ajouté la source. On n’entendrait presque déjà les cloches de l’église sonner…