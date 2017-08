VIDEO. David Guetta va-t-il faire assurer ses doigts ?

David Guetta aux Billboard Music Awards. — WENN

David Guetta est décrié par certains, mais il est tout de même à la septième place des DJs ayant gagné le plus d’argent entre juin 2016 et juin 2017 d’après le magazine Forbes. Comme en douze mois il aurait réussi à engranger la coquette somme de 25 millions de dollars à l’aide des ses dix petits doigts posés sur des platines – ou au moins quelques-uns quand il ne lève pas un bras en l’air – ce n’est pas si étonnant que ça de penser à les assurer.

C’est d’ailleurs le DJ français lui-même qui l’a confirmé à un journaliste du Daily Star dans l’édition datée du 8 août 2017. « Je me suis penché sur le sujet, parce que mon avocat m’a dit ‘’Vous devriez faire assurer vos doigts’’ », a-t-il raconté.

Ira ? Ira pas ?

Si vous trouvez que c’est une idée folle, et bien… David Guetta aussi. Le DJ a en effet refusé la proposition. « Je ne juge personne mais je ne l’ai pas fait », a-t-il confirmé. Et quand il dit qu’il « ne juge personne », on le comprend, puisque la liste est en fait assez longue. Parmi les stars qui ont assuré des parties de leur corps jugées rentables, il y a quelques rumeurs – avérées ou non – que le magazine People a listées il y a deux ans.

Ainsi, Rihanna aurait fait assurer ses jambes pour 1 million de dollars après être devenue l’égérie le temps d’une saison des rasoirs Venus de Gillette. Heidi Klum aurait aussi fait assurer les siennes pour 2 millions de dollars, 1 million par jambe précise People. Mariah Carey aussi tiendrait particulièrement à ses gambettes, qui seraient assurées à la hauteur de sa démesure de diva pour 1 milliard de dollars.

Autre partie qui rapporte chez les stars : les fesses. Le postérieur de Jennifer Lopez serait assuré pour 27 millions de dollars. Kylie Minogue aurait fait assurer les siennes pour 5 millions de dollars et le clip de Spinning Around peut convaincre les plus dubitatifs de la nécessité d’une telle précaution.

Il y en a d’autres qui peuvent se vanter qu’il n’y a pas qu’une seule partie de leur corps qui participe à la bonne santé de leurs comptes bancaires. Daniel Craig aurait ainsi fait assurer la totalité de son corps pour 9,5 millions de dollars. Pourquoi choisir.